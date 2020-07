Aggressione a colpi di cocci di bottiglia ad Acqui: fermato trentunenne marocchino

Acqui Terme – È stato fermato ieri sera, ad Acqui, il marocchino che si era reso responsabile del grave ferimento di un connazionale. I fatti erano avvenuti nel tardo pomeriggio, intorno alle sette e mezza, nelle vicinanze di un centro commerciale.

I due avevano bevuto parecchio e a un certo punto avevano iniziato ad insultarsi. Dalle parole si poi passati rapidamente ai fatti. Il trentunenne ha rotto una bottiglia e ha cominciato a menare fendenti al connazionale tanto che, alla fine, lo ha ferito al collo e al viso.

Poi è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Una fuga breve, però, perché grazie alla descrizione fornita da alcuni passanti, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il trentunenne e a raggiungerlo nel proprio domicilio conducendolo poi in caserma dove ha poi ammesso di avere compiuto il gesto perché il connazionale lo aveva schernito e, secondo la sua logica, voleva dargli una lezione.

Per le gravi ferite inferte al connazionale, per il trentunenne è scattato il fermo per il reato di tentato omicidio nei confronti dell’autore dell’aggressione. L’Autorità Giudiziaria e il Sostituto Procuratore della Repubblica di Alessandria ne hanno poi disposto l’accompagnamento nella locale Casa Circondariale.

Il connazionale trentottenne ferito sta meglio e oggi è stato considerato fuori pericolo.