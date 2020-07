Cuneo, auto con a bordo una famiglia esce di strada e va a sbattere contro un albero: nessun ferito grave

Cuneo – Brutto incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri sera intorno alle otto e mezza nel cuneese, tra il capoluogo e Boves.

Una vettura, con a bordo una famiglia composta da padre, madre ed una bambina di sei anni, è uscita di strada ma, scontrandosi contro un albero è rimbalzata in carreggiata.

Fortunatamente in quel momento non transitavano altre vetture. Immediato l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza persone e strada.

Trasportati tutti all’ospedale Santa Croce di Cuneo, nessuno dei tre ha riportato gravi ferite.