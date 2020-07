Da Regione Piemonte: emanate le linee guida su strutture per minori e case rifugio

Gli Assessorati alla Sanità e al Welfare della Regione Piemonte hanno emanato e trasmesso agli enti gestori e ai servizi dei territori le linee di indirizzo riguardanti i centri per minori e le case rifugio.

“Da oltre un mese – dichiara l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino della Lega – stavo lavorando, in sinergia con la struttura della Sanità deputata alla Prevenzione, affinché venisse emanata una disciplina che consenta la ripresa in sicurezza anche per queste strutture. Lo dobbiamo a tutti coloro che, a causa del lockdown imposto dalla pandemia hanno visto sospesi gli incontri, decisione che ha generato grande sofferenza”.

Le misure, che fanno riferimento al Piano regionale di prevenzione e sono state redatte dalla sanità, riguardano aspetti di natura organizzativa e sanitaria e sono rivolte alle comunità di accoglienza, alle comunità mamma/bambino, ai centri per le famiglie e ai luoghi neutri, nonché alle attività dell’educativa domiciliare, alle case rifugio di prima e seconda accoglienza.

“Il tema della ripresa – conclude Caucino – degli incontri in luogo neutro, così come il riavvio a pieno regime di tutte le altre tipologie previste, è per me importantissimo Queste misure impegnano i servizi sociali territoriali a ripristinare le attività sospese avvalendosi di puntuali indicazioni igienico-sanitarie e organizzative. Sono certa che da parte di tutti loro vi sarà la massima disponibilità e collaborazione”.