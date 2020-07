Da Regione Piemonte: precisazione sulla nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil sul tavolo di confronto per la sanità

Con riferimento alla nota congiunta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in merito al tavolo di confronto, il direttore della Sanità della Regione Piemonte, Fabio Aimar (nella foto), precisa quanto segue:

“La convocazione della Regione Piemonte, a firma del direttore, aveva natura tecnica ed era inviata ai referenti delle associazioni sindacali che si occupano anche della Prevenzione. Gli amministratori regionali erano in indirizzo solo per conoscenza, non essendo stati direttamente convocati. L’incontro previsto per il 30 giugno era quindi orientato, secondo l’ordine del giorno espresso nella convocazione, a dare un aggiornamento sulle tematiche della prevenzione, sui tavoli di lavoro in corso ed una prima informativa sulle attività di revisione della DGR 45-4248 del 2012, in modo da favorire l’avvio di gruppi tematici. Vista l’ampia portata del tema, il necessario confronto politico sarà assicurato con successivi incontri, che, come concordato nella riunione di ieri pomeriggio, sono già stati calendarizzati. Con l’occasione comunico che l’incontro politico si svolgerà il 9 luglio”.