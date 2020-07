Alessandria – Ancora vetrine danneggiate ad Alessandria, ancora, dunque, atti vandalici in città. Stamane il titolare di un negozio, FotoDigital Discount in corso Virginia Marini, si è ritrovato la vetrina danneggiata. Per fortuna i malviventi non sono riusciti a entrare. Sul posto è poi intervenuta la Polizia.