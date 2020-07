Incendio in un’abitazione di Fossano, due anziani messi in salvo dai Vigili del Fuoco

Fossano – Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per la coppia di anziani che ieri a Fossano, nel cuneese, è stata fatta evacuare dal proprio appartamento per un incendio.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cuneo ed i volontari di Fossano, oltre al reparto dei funzionari per appurare la parte tecnica del rogo, ossia per indagare le cause che hanno scatenato le fiamme.

Oltre ai mezzi, dal comando di Cuneo nel pomeriggio è partito anche un camion di bombole, per effettuare un cambio delle attrezzature a disposizione degli operatori.

Una dozzina i vigili del fuoco che con professionalità hanno lavorato per oltre cinque ore per salvare i residenti dell’alloggio andato a fuoco e mettere in sicurezza lo stabile e l’area adiacente.

A causa del prolungato intervento, tra fumo, fiamme, nonché estremo calore, è stato necessario un ulteriore rifornimento di bombole, affinché i vigili potessero respirare e quindi lavorare in sicurezza.

Proseguono le indagini per appurare le cause dell’incendio. Sul posto anche i carabinieri di Fossano.