La Provincia di Alessandria mette in vendita degli immobili per evitare il dissesto, Baldi: “decisione dolorosa ma obbligatoria”

Alessandria – Una “decisione dolorosa ma obbligatoria, per evitare il dissesto”. Sono le parole del presidente della Provincia Gianfranco Baldi in merito al fatto che per ripianare i conti in rosso Palazzo Ghilini ha deciso di mettere sul mercato caserme, case cantoniere, palazzine, appartamenti. Tutti edifici, come spiegato da Baldi, che “non sono fondamentali per la vita amministrativa dell’ente”.

Ma potrebbero esserlo per la sua sopravvivenza economica, dato che la previsione, se si riuscirà a piazzarli tutti e undici, è di incassare come minimo 10,4 milioni.

Il 3 agosto, alle 10, è la data dell’asta al rialzo, il termine per presentare le offerte è il 30 luglio.

È questo uno dei passaggi cruciali del piano di riequilibrio dei conti di un ente pubblico ormai svuotato di funzioni, risorse ed entrate, che ha già avuto da un pezzo l’ok dei revisori.

L’elenco dei beni che Palazzo Ghilini proverà a vendere vede in testa immobili che ospitano caserme e sedi di forze dell’ordine un po’ su tutto il territorio. Il lotto «numero 1», per esempio, è la caserma dei carabinieri di Novi, in piazza Pascoli, valore 960 mila euro, data in affitto (per 48 mila euro l’anno) al ministero dell’Interno, scadenza nel 2025 con tacito rinnovo per altri sei anni già previsto. «Lotto 2» è l’ex caserma dei carabinieri «Barengo» ad Alessandria, in via Cavour, con ancora 4 alloggi a servizio dell’Arma: frutta un canone annuo di 33 mila euro, anche qui affitto in scadenza ma nel 2023, con rinnovo in vista. Finirà all’asta per 3,1 milioni: è l’immobile più costoso della lista.

Ci sono poi le caserme dei vigili del fuoco di Casale, in viale San Martino, base d’asta 390 mila euro, di Ovada, in via Voltri (si parte da 320 mila euro), e di Novi, in piazza XX Settembre, per 238 mila: ognuna frutta qualche decina di migliaia di euro di introiti l’anno dal ministero, per affitti o indennità di occupazione. Il «lotto 10» è un appartamento in viale Savona ad Alessandria, in uso al Noe dei carabinieri, valore 157 mila euro. Nel capoluogo, andranno all’asta pure la palazzina tra via Fiume e spalto Marengo che ospita la polizia provinciale (900 mila euro il valore di partenza) e quella di via Porta, che accoglie la direzione Viabilità e Lavori pubblici, e che vale 1 milione 970 mila: Palazzo Ghilini si impegna a traslocare in fretta in entrambi i casi, una volta venduti. Restano un edificio per uffici nell’ex caserma dei vigili del fuoco di via Piave, in comodato all’associazione “Welcome” (base d’asta, 1,68 milioni) e un paio di case cantoniere a Tortona, una da 375 mila euro e l’altra 300 mila. Il totale fa 10 milioni 390 mila euro, se si riuscirà a vendere tutto.

Il presidente Baldi non ha escluso che, la dove non si riesca a piazzare una prima parte degli edifici, si procederà con una trattativa privata.

Se a comprare saranno, però, i privati, la domanda è anche cosa ne sarà degli inquilini attuali, carabinieri e vigili del fuoco? Rischieranno lo sfratto?

Baldi ha rassicurato: “parliamo di edifici strutturati per accogliere i servizi che già ospitano e che, oltretutto, offrono reddito sicuro ai proprietari, pagato dallo Stato. Nessuno avrebbe interesse a mettere alla porta inquilini così”.