Lite furibonda in centro ad Acqui: trentottenne marocchino ferito da dei cocci di bottiglia

Acqui Terme – Pare per futili motivi, ieri pomeriggio, intorno alle sei e mezza, nel centro di Acqui Terme è scoppiata una furibonda lite tra due marocchini. Entrambi ubriachi hanno iniziato a litigare quando uno dei due è stato colpito al volto con una bottiglia.

Il ferito, 38 anni, residente in città, è stato trasportato all’ospedale di Acqui. Non è in pericolo di vita ed è al momento tenuto sotto osservazione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Acqui Terme per identificare l’aggressore.