Rifiuti abbandonati sull’argine Terranova a Casale, Polizia scopre i responsabili

Casale Monferrato – Nell’ambito di attività di contrasto all’abbandono di rifiuti, la Polizia Locale di Casale Monferrato ha elevato sanzioni per un totale di cinquemila euro ai responsabili, individuati al termine di accurate indagini supportate dai sistemi di videosorveglianza, di svariati abbandoni di rifiuti ingombranti e di derivazione da attività edilizia.

In particolare è risultato di rilevante entità l’abbandono di rifiuti urbani e speciali sull’argine Terranova. Al termine di una articolata attività svolta in stretta collaborazione con il personale del Servizio Vigilanza Parco del Po, la Polizia Locale è riuscita a identificare i responsabili, ai quali sono state contestate le violazioni previste dal Codice dell’Ambiente con sanzioni complessive di 3.000 euro e toccherà a loro rimuovere i rifiuti stessi.