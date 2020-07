Tenta di sfuggire al provvedimento di espulsione ma la Polizia di Alessandria lo rintraccia

Alessandria – Un cittadino marocchino di 37 anni, Abdellhak Madihi, irregolare e socialmente pericoloso, è stato rintracciato e portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino dai poliziotti della Questura di Alessandria.

L’uomo era stato colpito da una sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso e sequestro di persona a scopo di estorsione. Nei suoi confronti era scattata la misura degli arresti domiciliari ma, a causa della successivo comportamento tenuto dall’uomo, da cui emergevano profili di radicalizzazione, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di emettere nei confronti del trentasettenne un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Successivamente alla decisione giudiziaria il malfattore ha tentato invano di sfuggire alla nuova misura ma è stato recuperato dalla Polizia di Alessandria e trasferito a Torino.