Tentativi di phishing con invio di false mail a nome dell’Ispettorato del Lavoro

Alessandria – L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato che da stamane sono in corso dei tentativi di phishing attraverso l’invio di mail ingannevoli che simulano avvisi di notifica di procedimenti da parte dell’Ispettorato.

“L’Inl è assolutamente estraneo all’invio di questi messaggi e raccomanda di non tenerne conto. Si ricorda che il dominio dell’Inl riporta l’estensione @ispettorato.gov.it per cui tutti gli indirizzi similari sono da considerarsi tentativi di truffa. Le strutture dell’Inl hanno immediatamente predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie con particolare riguardo al rischio dell’apertura dei file allegati alle mail” spiega nella nota diramata a livello nazionale.