Bertram Derthona, preso l’ex Cremona e Udine Giulio Gazzotti

Tortona – Bertram Yachts Derthona ha annunciato l’ingaggio di Giulio Gazzotti per le prossime due stagioni. Nell’ultima stagione Gazzotti, di ruolo ala, ha indossato le canotte della Vanoli Cremona e dell’APU OWW Udine.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, il ventinovenne ha vinto lo Scudetto Under 17 nel 2008 e quello Under 19 nel 2010. Con le Vu Nere fa anche il proprio debutto in prima squadra. Nell’annata 2010/11 si trasferisce a Ozzano, in A Dilettanti, formazione con cui segna 7.4 punti a gara in 26 minuti di utilizzo medio.

Gioca la stagione seguente a Latina, squadra che disputa il campionato di Divisione Nazionale A, dove incrementa le proprie medie chiudendo l’annata a 8.1 punti a gara centrando poi i playoff promozione, in cui realizza 8 punti a uscita nei tre incontri disputati. Inizia l’anno successivo con la canotta di Lucca, sempre in Divisione Nazionale A, prima di trasferirsi a Ferrara dove termina la stagione.

Nel 2013/14 fa il proprio ritorno alla Virtus Bologna, in Serie A, scendendo in campo in quattro partite nel corso dell’annata. Nel 2014/15 gioca a Cremona, sempre in Serie A, segnando 2.1 punti a partita, mentre l’annata seguente indossa la canotta di Pesaro, totalizzando 3.8 di media.

Rimane nelle Marche anche nella stagione 2016/17 prima di fare ritorno alla Vanoli Cremona, squadra in cui resta fino a dicembre 2019 imponendosi anche nella Coppa Italia 2019 a Firenze.

A dicembre 2019, Giulio torna in Serie A2 Old Wild West firmando con l’APU OWW Udine, formazione militante nel Girone Est del torneo. Nei dieci incontri disputati con la maglia bianconera, Gazzotti fa registrare 5.8 punti e 4.9 rimbalzi a partita mostrando una buona mano nel tiro da tre punti (35% su 1.7 tentativi a gara). Ora arriva alla Bertram Yachts Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.