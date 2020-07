Clandestini positivi al coronavirus sbarcati dalla Ong di Casarini, ed è già allarme contagio

Noto – Dei 43 clandestini sbarcati ieri ad Augusta dai “trafficanti umanitari” di Luca Casarini (nella foto in alto), già 8 sono risultati positivi al coronavirus. Si trovano a Noto, in Sicilia. In un normale centro di accoglienza. Così si sta distruggendo anche il turismo siciliano.

D’altronde tutti sanno che Casarini è uno specialista nel rendere difficile la vita agli italiani.

L’arcinoto antagonista di sinistra nonché rivoluzionario fallito (la rivoluzione si fa, non si annuncia, diceva Che Guevara) Luca Casarini, e per questo molto fastidioso nonché inutile al mondo, è oggi al comando della missione “traghetta migranti” della nave Mare Jonio di Mediterranea, la ONG nata nei centri sociali e avallata dai garanti finanziari Rossella Muroni (già presidente di Legambiente), Erasmo Palazzotto e Nicola Fratoianni, parlamentari eletti nelle file di Liberi e Uguali, il partito della Boldrini e dell’ex sindaco di Castelletto d’Orba Federico Fornaro (nella foto a lato). L’irrequieto veneziano ha una storia di uomo di potere (vero) e di rivoluzionario (finto): dopo essere stato consulente del Ministro per la Solidarietà Sociale, Livia Turco, nel primo governo Prodi, nel 1999 si candidava come sindaco di Padova, ottenendo l’1,4%, fatto che l’ha convinto a buttarsi nuovamente nell’antagonismo, diventando il leader delle Tute Bianche, movimento responsabile di molteplici disordini.

La sua dichiarazione di una rivoluzione che non ha mai fatto perché ha paura di prenderle, è questa: “Dalle periferie dell’impero, dai molti mondi che resistono e crescono con il sogno di una esistenza migliore per tutti, oggi noi, piccoli sudditi ribelli, vi dichiariamo formalmente guerra. Una scelta che voi avete provocato, perché noi preferiamo la pace, una decisione che per noi significa sfidare la vostra arroganza e la vostra forza, ma siamo obbligati a farlo”.

Non basta perché, stavolta nella veste di leader dei Disobbedienti, il nuovo appellativo delle Tute Bianche dopo gli scontri di Genova, Luca Casarini ha guidato azioni di protesta nei confronti delle agenzie di lavoro interinale, i centri di permanenza temporanea degli immigrati, la Costituzione Europea, la guerra in Afghanistan e in Iraq, numerosi vertici internazionali, i Treni ad Alta Velocità, la costruzione della nuova base USA a Vicenza. Ovvero dove c’era da far casino, eccolo spuntare come un brufolo nel giorno delle nozze.

Poi, improvvisamente, nel 2008, Casarini si ritira a vita privata aprendo una borghesissima partita Iva, diventando un disciplinato imprenditore del coworking a Palermo, sposando la figlia di Toni Negri (nella foto a sinistra), cofondatore ed ideologo militante delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare, Potere Operaio e Autonomia Operaia, incarcerato e processato con l’accusa di aver partecipato ad atti terroristici e per insurrezione armata. Senza dubbio un suocero orgoglioso della carriera da antagonista del genero.

Nel 2014, passando curiosamente da lanciatore di fumogeni contro la Polizia in presidio davanti al Parlamento Europeo, ad aspirante Onorevole, Luca Casarini si candida come deputato nella lista L’Altra Europa con Tsipras, ma non è eletto. Sconfitto ma determinato, nel 2015 entra a far parte della presidenza nazionale di Sel, il partitino guidato da Nichi Vendola, diventandone segretario regionale in Sicilia.

Lo spirito disobbediente porta Casarini, nel 2018, ad aderire a Mediterranea, progetto dei centri sociali sostenuto finanziariamente dai Parlamentari di LeU, il partito di Boldrini e Fornaro, che ha come scopo principale la diffusione dell’ideologia globalista “open society”, quella del magnate apolide Soros, per la quale non esistono confini, clandestini e pericoli per la sicurezza nazionale, e le Ong sono al di sopra di ogni legge perché spinte da un particolare umanitarismo.

Ma il nostro rivoluzionario da strapazzo è esperto anche in occupazioni abusive di case, in quanto è entrato in un alloggio popolare, “bypassando i 2.500 cittadini che nel comune di Venezia erano in lista per una casa pubblica”. Per questo è stato condannato a tre mesi di reclusione e a pagare un risarcimento di quattromila euro per i danni che l’istituto avrebbe subito.

All’affermazione “possiamo fare tutto quello che vogliamo”, gli risposero ancora i Tribunali, con altre condanne, tra queste una per aver bloccato un treno militare che trasportava armamenti durante la Guerra del Golfo, un’altra per una protesta nel ’98 davanti a un centro di detenzione di migranti a Trieste che gli costò un anno di detenzione, infine, una condanna a 11 mesi e mezzo per aver manifestato contro gli Ogm a Genova. A proposito dello sbarco e del pericolo contagio, il governatore della Sicilia Nello Musumeci (nella foto a lato) ha postato su facebook questa dichiarazione: “Dei 43 immigrati sbarcati ieri ad Augusta, 8 sono risultati positivi al coronavirus. Si trovano a Noto e non su una nave in rada come aveva chiesto il governo siciliano. Ma lo Stato dice che la nave costa troppo. E quindi si possono alloggiare a Noto, dove già si trovano. Avete capito bene: a Noto, perla del nostro turismo. Il nostro sistema sanitario ha provveduto ad effettuare i tamponi e ha posto in isolamento i positivi, dividendoli dagli altri. Ma permangono due grandi domande: perché la quarantena sulla terra ferma? Perché nessuno ci informa sulle condizioni reali dei campi in Libia? Sono domande alle quali Roma ha il dovere di rispondere. Verificherò a questo punto se non sia il caso di ordinare la zona rossa attorno alla struttura che ospita gli immigrati”.

Il Maligno ci ha detto che per questo tipo di sbarchi, ampiamente previsti da chi sta nelle stanze dei bottoni, è facile prevedere che in autunno ci sarà una nuova ondata di contagi di Covid19. Ma va?