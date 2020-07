In Italia, ormai, siamo alla pazzia pura: ora i migranti irregolari li scaricano dai Tir in autostrada

Ovada – Nonostante la sinistra suonata che ci ritroviamo, la Bellanova in lacrime, Speranza e Buonafede abbiano fatto già parecchi disastri, non c’è limite al peggio e siamo arrivati al punto che i migranti irregolari – le “Risorse” come li chiamano i compagni – ce li scaricano i Tir in autostrada. Il video amatoriale che pubblichiamo ha dell’incredibile: è stato girato col telefonino l’altro ieri pomeriggio lungo la A26 all’altezza dello svincolo di Voltri, in direzione Ovada. Approfittando del rallentamento in coda, i Tir (se ne vedono tre presumibilmente con molti clandestini nei container) fanno scendere “in corsa” le risorse che se ne vanno tranquillamente a piedi: Dove? Chi li aspetta? Da dove vengono? Cosa sono venuti a fare? Quanti sono? E mentre succedeva tutto questo, non un agente Polstrada, un carabiniere, qualcuno dell’Anas dato che siamo in prossimità di un cantiere, che impedisse tutto ciò.

Povera Italia.