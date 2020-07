Messa in sicurezza del quartiere Nuova Casale: ad agosto al via i lavori per abbassare il livello dell’acqua del Po

Casale Monferrato – Ad agosto prenderanno il via i lavori per l’arretramento dell’argine del Po di cascina Consolata a Casale.

Lavori attesi da una decina anni e giudicati indispensabili dal Politecnico di Torino che aveva fatto sopralluoghi dopo l’alluvione del 2000, per mettere in sicurezza il quartiere Nuova Casale, dall’altra parte dell’argine, all’epoca invaso dall’acqua. L’intervento servirà ad abbassare il livello del Po di circa 30 centimetri, “tagliando”, in pratica, uno sperone di terra a Terranova che punta verso il centro del fiume e sarà realizzato un nuovo argine lungo un chilometro e mezzo e alto 5 metri e più arretrato, consentendo dunque un deflusso migliore dell’acqua.

A gennaio i lavori erano stati appaltati dall’Aipo alla società Allara di Casale che sulla cifra di 1 milione e 618 mila euro aveva praticato un ribasso di quasi il 15% .

L’impresa lavorerà complessivamente su un tratto longitudinale di circa 685 metri, realizzerà poi la nuova arginatura alta cinque metri con circa 30 mila metri cubi di materiale litoide e 200 metri cubi di calcestruzzo. Dove interverrà realizzerà un’opera di rinaturazione usando materiale geotessile e terreno vegetale su circa 216 mila metri quadrati.