Morto Fedele Micò, ex consigliere comunale per Forza Italia ad Alessandria

Alessandria – Si è spento ieri sera, all’età di 87 anni all’ospedale di Novi Ligure, dove era stato trasferito dal “Santi Antionio e Biagio” di Alessandria dopo essere stato colpito da un infarto, Fedele Micò, ex consigliere comunale per Forza Italia ad Alessandria ed anche presidente del consiglio comunale nel 2017.

Originario della Calabria, Micò arrivò ad Alessandria nel 1961.

Nel 1978 fondò Radio Alessandria 2000 con sede in corso Virginia Marini.

Durante l’alluvione del 1994 la sua azienda fu totalmente distrutta e ingaggiò una battaglia per ottenere i risarcimenti dallo Stato.

Nel capoluogo aprì anche un bar e portò, nel 1991, i risciò.

Nel 1984 vinse un disco d’oro con “Agosto e poi” degli Italia Boys.

Micò lascia quattro figli: Graziella, Franco, Tommaso e Caterina. Quest’ultima ha ereditato da lui la passione per la politica ed è consigliere comunale di Alessandria di Forza Italia.