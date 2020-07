Ottantatreenne muore stroncato da un infarto mentre fa colazione al bar Elvezia di Novi Ligure

Novi Ligure – Un uomo di 83 anni, Giovanni Caponeto, è morto stamane, stroncato da un infarto, mentre faceva colazione al bar Elvezia di viale Saffi a Novi Ligure.

Erano circa le dieci e l’uomo era entrato al bar per un caffè e una focaccetta. Uscito nel dehors si è accasciato al suolo davanti a centinaia di persone che in quel momento stavano transitando, dirette al vicino mercato di via Garibaldi.

Vani sono stati i tentativi operati dai medici del 118 subito sopraggiunti, insieme a una pattuglia della polizia municipale. Caponeto si trovava in compagnia di una signora che lo stava assistendo. Il corpo ormai senza vita è stato trasportato da un’ambulanza all’ospedale San Giacomo dove poi è stato trasferito all’obitorio.