Stagionali della frutta, a Saluzzo controlli delle Forze dell’Ordine

Saluzzo (Ansa) – Si sta svolgendo senza disordini l’operazione interforze al parco di villa Aliberti di Saluzzo, nel Cuneese, dove da un paio di settimane bivaccano circa 150 migranti della frutta. Dalle 6 di questa mattina polizia, guardia di finanza e carabinieri presidiano la zona, dove sono radunati i braccianti, pronti a salire in bicicletta e a raggiungere le campagne per una nuova giornata di lavoro.

Ai migranti, con l’ausilio del personale medico della Croce Verde, viene misurata la temperatura corporea; ognuno di loro viene inoltre sottoposto ad un questionario per l’individuazione di eventuali sintomi Covid-19.I controlli proseguono poi con l’identificazione e la verifica degli eventuali contratti di lavoro attivi. Gli stagionali in possesso di regolare contratto di lavoro, secondo quanto si apprende, saranno trasferiti nei comuni dove sono assunti, per una sistemazione in loco. Gli altri, la maggior parte, saranno invece ospitati in strutture sul territorio comunale di Saluzzo, o all’interno di tende.

L’operazione è coordinata dalla Questura di Cuneo.