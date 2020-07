Torino: le rubano i soldi della colletta, la Polizia ritrova lo zaino

Torino (Ansa) – C’erano i soldi della colletta destinati a una donna di Rivoli (Torino) nello rubato sul sedile di un’auto. La polizia di Torino lo ha ritrovato pochi giorni dopo, nascosto in una siepe, e lo ha restituito alla legittima proprietaria. Al suo interno c’erano oltre 1600 euro in contanti in una busta che riportava il nome della mamma, quello del figlio e anche quello del gatto: secondo quanto raccontato dalla vittima, commossa, si trattava di una colletta di parenti e amici indirizzata alla donna, convivente con la madre anziana e il figlio minore. La vittima aveva sporto denuncia al commissariato di Rivoli. Il bambino ha ringraziato la polizia con un disegno sul quale ha scritto “Grazie per avere trovato la borsa di mia mamma”; ‘Polizia di Stato. I nostri eroi!