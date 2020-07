Uomo travolto da un treno tra Tortona e Pontecurone, si ipotizza il suicidio

Tortona – Tragedia questa sera, intorno alle sette, lungo la linea ferroviaria tra Tortona e Pontecurone, la linea Milano-Genova e Alessandria-Piacenza. Nelle vicinanze della cascina Cadè un convoglio ha investito un uomo che si trovava sui binari. Si ipotizza che si tratti di un suicidio. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e del 118. Disagi al traffico ferroviario, rimasto interrotto in entrambe le direttrici.

Il treno che ha investito la persona è un regionale Voghera-Alessandria. Alle nove la vittima non era ancora stata identificata dalla polfer di Novi e Alessandria: non sono stati trovati documenti d’identità.

Il nulla osta alla riapertura della linea al traffico è stato dato intorno alle otto e mezza con riattivazione su un solo binario, a senso alternato. Il treno investitore ha avuto il via libera per raggiungere Pontecurone, dove ad attendere i passeggeri c’era un bus sostitutivo.