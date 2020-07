BTP Futura, ecco le 3 cedole del titolo che può salvare l’Italia

Le cedole del BTP Futura sono state rese note: occhio ai 3 tassi minimi garantiti. Noi italiani possiamo risanare il nostro Paese investendo nei titoli di Stato, non chiediamo soldi agli stranieri, non serve, possiamo farcela da soli

Roma (Cristiana Gagliarducci di Money) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva fornito un orario specifico per la pubblicazione dei tassi minimi garantiti, per cui nel corso della mattinata odierna il sito del Tesoro è stato monitorato con attenzione. Conoscere le citate cedole del BTP Futura è stato fondamentale per iniziare a studiare la convenienza del titolo che il MEF ha dedicato solo ed esclusivamente agli investitori retail.

Cedole BTP Futura: il meccanismo step up spiegato

Durante le emissioni del BTP Italia gli investitori attendono con ansia la pubblicazione della cedola minima sulla base della quale scelgono se investire o meno. A questo tasso iniziale fa seguito poi un tasso cedolare definitivo, mai inferiore rispetto a quello minimo. Un meccanismo, questo, fatto proprio anche dal nuovo titolo di Stato riservato al retail ma con un profonda differenza: il BTP Futura non è stato dotato di una sola cedola, ma di tre cedole step up nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel corso del tempo.

Per i primi 4 anni verrà dunque applicato un tasso cedolare fisso, che aumenterà una prima volta nei successivi tre anni e poi ancora per una seconda volta negli ultimi tre anni di vita del titolo (10 complessivi).

Le cedole minime garantite saranno le seguenti:

Anni 1-4 : 1,15%

: 1,15% Anni 5-7 : 1,30%

: 1,30% Anni 8-10: 1,45%

Questi tassi, ossia le cedole del BTP Futura, saranno seguiti da quelli definitivi, i quali però verranno comunicati soltanto al termine dell’emissione, venerdì 10 luglio.