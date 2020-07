Concessi gli arresti domiciliari a Roberto Rosso

Torino – Il tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari a Roberto Rosso. Il politico vercellese è stato scarcerato oggi pomeriggio dal penitenziario delle Vallette di Torino. Rosso ora è atteso dalla prima udienza del processo per l’inchiesta Fenice, sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta alle scorse elezioni regionali. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio al Tribunale di Asti.

Rosso, ex vicensindaco di Trino Vercellese, era stato arrestato lo scorso 20 dicembre dalla Guardia di finanza e da allora non aveva più lasciato la prigione, nonostante le diverse richieste di detenzione preventiva avanzate dal suo legale, l’avvocato Giorgio Piazzese, al quale poi si è aggiunto Franco Coppi.

Rosso, che nel frattempo si è dimesso dai suoi incarichi politici tra cui quello di assessore regionale ai Diritti civili, è accusato di voto di scambio politico-mafioso.

Secondo i pm l’ex esponente di Fratelli d’Italia infatti avrebbe versato una somma di denaro ad alcuni esponenti della malavita calabrese di stanza a Carmagnola, per assicurarsi un pacchetto di preferenze alle elezioni della primavera 2019.