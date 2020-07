Coronavirus, nel fine settimana a Torino restano limiti alla movida

Torino (Ansa) – Proseguono anche per questo fine settimana, a Torino, le limitazioni per la ‘movida’ a fronte delle esigenze di sicurezza dovute all’emergenza Covid. La sindaca ha firmato questa sera l’ordinanza che per domani e sabato dispone nuovamente la chiusura dalle 2 alle 6 di locali e attività di vendita e consumo di cibi e bevande in tutto il territorio cittadino.

Per la vendita da asporto di alcolici e superalcolici permane il divieto a partire dalle ore 21 in piazza Vittorio, San Salvario, Vanchiglia e Borgo Rossini. In caso di violazione dell’ordinanza sono previste multe fra i 400 e i 1000 euro oltre a eventuali sanzioni accessorie.