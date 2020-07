Ovada, il sindaco Paolo Lantero: “la città è covid free”

Ovada – Da oggi Ovada è ufficialmente “covid free”. Ad annunciarlo, sul suo profilo facebook, è stato il sindaco Paolo Lantero: ““Non ci sono più malati di coronavirus – ha sottolineato il primo cittadino – lo stesso vale anche per la nostra casa di riposo Lercaro che, sta tornando alla normalità, ospitando nuovi anziani. Confidiamo anche che nelle prossime settimane possa riaprire il pronto soccorso”.

“Questo però non significa che dobbiamo allentare le nostre attenzioni – ha però ammonito Lantero – mi rivolgo in particolare ai giovani. Ben venga la movida ma non dimenticate di mettere la mascherina”.