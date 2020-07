Scandalo immigrazione a Milano: pagavano donne italiane per sposare clandestini al fine di ottenerne la regolarizzazione

Milano – Due ordinanze di custodia cautelare in carcere per un egiziano e una marocchina, domiciliari a due italiani e un egiziano, 78 indagati, sono i numeri che identificano l’inchiesta della Polizia di Stato di Milano sui falsi matrimoni per ottenere permessi a favore di stranieri. Secondo gli inquirenti donne italiane sarebbero state obbligate, dietro compenso in danaro, a sposare immigrati clandestini per avere il permesso di soggiorno. Nella triste vicenda sarebbero coinvolti molti nordafricani, titolari di CAF o centri disbrigo pratiche per extracomunitari. L’indagine è scattata da una denuncia di una donna italiana indotta a sposare un egiziano per fargli ottenere il permesso di soggiorno. Oltre ai matrimoni finti, sarebbero stati verbalizzati falsi esami di conoscenza della lingua italiana per favorire l’immigrazione clandestina. Tutto ciò è stato reso noto dalla Questura per un’operazione stata denominata “Falsa Promessa”. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura milanese, si è svolta nei confronti soprattutto nei confronti di nordafricani, titolari di Caf, o centri disbrigo pratiche per extracomunitari. I reati contestati sono quelli di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, induzione al falso ideologico in atti pubblici, corruzione e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, dietro compenso di danaro.