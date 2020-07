Uomo si getta nel canale Lanza a Casale: salvato, è in buone condizioni

Casale Monferrato – Intervento, nella notte tra giovedì e venerdì, di Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118 a Casale in seguito alla segnalazione di un uomo che si era buttato nel canale Lanza, all’altezza del civico 16.

Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte e fortunatamente l’uomo è stato recuperato poco dopo in buone condizioni. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto.