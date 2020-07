Vandalismo nella notte a Casale, distrutta la libreria degli Amici del Po

Casale Monferrato – Brutto atto vandalico nella notte tra giovedì e venerdì all’imbarcadero di Casale, dove è stata distrutta la libreria realizzata durante il lockdown dagli Amici del Po, e collocata lì per favorire la lettura di quanti si recano in riva al fiume.

A darne la notizia gli stessi Amici del Po, con questo post pubblicato su Facebook: “Che brutto risveglio. Nella notte è stata distrutta, non senza fatica, la libreria che avevamo collocato poche settimane fa all’imbarcadero. Dovevamo ancora inaugurarla ufficialmente”.

“È triste, perché era un nostro regalo alla città, realizzato durante il lockdown da Severino e Cinzia”.

“È triste perché è stata rotta anche la targa di metallo, quasi a voler dire “non potrete salvare nulla, dovrete buttare tutto”.

“Fa sorridere che il vandalo o i vandali abbiano potuto raggiungere la libreria con facilità perché solo pochi giorni prima eravamo stati noi, sempre come volontari, a tagliare il prato”.