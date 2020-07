Vercelli: auto contro il dehor di un ristorante, ferita una bimba di cinque anni

Vercelli – Sono rimaste coinvolte due autovetture nell’incidente stradale della scorsa notte avvenuto a Vercelli, in corso Salamano, all’altezza del ristorante “Le Risaie”, nei pressi dell’incrocio con via Massaua.

Si tratta di una Bmw con due occupanti, padre e figlia, ed una Ford “Focus” con due altre persone a bordo. Nell’urto la Bmw è finita sotto il dehor del ristorante.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza i due veicoli e lo scenario circostante, mentre il personale del servizio sanitario 118 ha trasportato all’ospedale di Vercelli padre e figlia che si trovavano sulla Bmw. L’uomo è stato dimesso mentre la piccola è rimasta in osservazione.