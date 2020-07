Vicenda Avim di Acqui Terme: un piano di risanamento per riequilibrare i conti del Comune

Acqui Terme – Si chiude ad Acqui Terme la vicenda Avim, società creata nel 2008 dal Comune sotto la giunta Rapetti, permettendo il riequilibrio della situazione finanziaria attraverso un piano di risanamento stragiudiziale.

Società di cartolarizzazione creata proprio da Palazzo Levi nel 2008 per fare cassa e salvare i bilanci mettendo in vendita vari edifici di sua proprietà, tra cui l’ex tribunale di corso Italia e l’area ex Merlo, l’Avim, s.r.l. a capitale interamente pubblico, da tempo versava in una grave crisi finanziaria dovuta alla crisi immobiliare innescata con la grande crisi americana del 2008: a fronte di passività pari a oltre 3.600.000 euro, gli immobili attualmente, dopo una serie di svalutazioni, sono valutati a 1.700.000 euro.

Il Consiglio comunale, su proposta della maggioranza, ha dato l’ok, astenuti Lega e Pd, all’opposizione, alla bozza di piano di risanamento che ora sarà sottoposto ai creditori per evitare contenziosi in tribunale.

Come spiegato da Matteo Barbero, dirigente del settore Servizi finanziari, “il piano prevede la ricognizione del debito individuale dei vari creditori e la messa all’asta dei diversi lotti di edifici per far fronte ai debiti con i proventi dell’alienazione. Si è scelta una soluzione intermedia tra liquidazione, già fallita, e concordato preventivo, che inserirà i creditori nella stessa procedura”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Bilancio Paolo Mighetti: “Stiamo chiudendo una delle nostre pagine più grigie. L’Avim fu un’operazione improntata a sostenere il bilancio dell’epoca ma il risultato è stato quello di ritardare il risanamento dei conti. Sono oltre 5 anni che la società è in liquidazione. Il piano di risanamento stragiudiziale è l’unica mossa possibile per uscire da questa pessima situazione senza ulteriori danni”.