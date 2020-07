Vittorio Perticarini nuovo direttore sportivo della Bertram Derthona

Tortona – Nuovo direttore sportivo per Bertram Yachts Derthona. Si tratta di Vittorio Perticarini, 57 anni, da oltre trent’anni legato alla Sutor Basket Montegranaro, club dove ha rivestito vari ruoli tra prima squadra nei tanti campionati di Serie A e settore giovanile.

Nel 2014 è stato nominato Direttore Generale della Poderosa, sempre società della sua città Montegranaro, formazione allora militante nel campionato di Serie B Maschile, e della Scuola Basket Montegranaro.

Con i marchigiani ha conquistato la promozione in Serie A2 il 10 giugno 2017 in seguito alla vittoria per 74-64 contro la Co.mark Bergamo.

Perticarini è stato poi Responsabile dell’area amministrativa e logistica oltre che Team Manager dello stesso Club fino allo stop imposto dal Covid.

Ora alla Bertram Yachts Derthona è pronto ad iniziare un nuovo capitolo del suo lavoro.