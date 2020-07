Coronavirus: segnalato alla Procura il diffusore del contagio in Veneto

Una segnalazione sarà presentata alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza da parte della persona che pur sapendo di essere positiva ha diffuso il contagio in Veneto. Questo è quanto reso noto nel corso della conferenza stampa indetta dal governatore del Veneto Luca Zaia, presente il direttore dell’Ulss berica

Ansa (Vicenza) – Il governatore in mattinata ha fatto sapere che “il paziente serbo 0 che ha contagiato l’imprenditore vicentino sembra sia deceduto mercoledì”. Ieri il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato che lunedì presenterà un’ordinanza con regole più severe. Se potesse farebbe di più, ma, ha spiegato, ha “le armi spuntate” contro positivi che non restano in isolamento. “Se fosse per me – ha detto – prevederei la carcerazione. Non esiste che un positivo vada in giro a prescindere. E’ fondamentale che al livello nazionale si prenda in mano questo dossier. E’ fondamentale che ci sia un ricovero coatto, un tso, un trattamento sanitario obbligatorio perché non possiamo star lì a discutere con una persona che rifiuta di farsi ricoverare” e a questo si aggiunge “la necessità di essere severissimi con gli isolamenti fiduciari”. Per questo ha dato “disposizione ai sist di tolleranza zero” e “se ci sono elementi per far denunce – ha aggiunto Zaia – ho detto ai direttori di provvedere a farle. Non possiamo permettere che ci sia la diffusione del virus a causa della irresponsabilità di qualcuno”. La dimostrazione dei danni che fa questa “categoria di irresponsabili” è il l’innalzamento nel Veneto dell’indice di contagio da 0,43 a 1,63, quindi da rischio basso a rischio elevato.