Disagi sulla A26, in trecento a manifestare contro una situazione sempre più insostenibile

Masone – C’erano circa trecento persone stamane alla manifestazione di protesta, iniziata verso le nove, delle Valli Stura, Orba e Leira e del Basso Piemonte per i disagi che da settimane stanno rendendo un incubo viaggiare da e verso la Liguria. In primis a causa dei tanti cantieri sulla A26, a cui si deve aggiungere l’ex statale del Turchino minacciata costantemente dalle frane.

Presenti anche i sindaci e gli amministratori delle vallate maggiormente colpite da queste difficoltà viabili tra cui quelli di Ovada, Molare, Tagliolo, Visone. Durante la manifestazione sono stati scanditi slogan ed esposti striscioni per chiedere intervento del Governo e maggiore chiarezza ad Autostrade.