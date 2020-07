Schianto al casello di Carisio, nel vercellese: tre persone ferite

Carisio – Tre persone, due anziani e un ragazzo, sono rimasti feriti stamane in un incidente stradale a Carisio, dove due auto si sono scontrate violentemente presso l’ingresso dell’autostrada. Il ragazzo e una donna sono stati trasportati in elisoccorso a Novara in codice giallo e rosso, il terzo ferito è stato portato in ambulanza a Vercelli in codice giallo.

Sul posto, intorno alle otto, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Vercelli, che ha estratto i feriti dalle automobili e messo in sicurezza i mezzi e la zona. Intervenuta anche la polizia stradale, che sta accertando le cause dell’incidente.