Si infittisce il mistero della morte di Giuseppe Repetto di Castelnuovo Scrivia finito sotto un treno regionale

Tortona (m.f.) – Resta avvolta nel mistero la morte di Giuseppe Repetto, il pensionato di 85 anni finito sotto un treno regionale all’altezza di Pontecurone giovedì sera intorno alle sette lungo la linea ferroviaria Milano-Genova e Alessandria-Piacenza, nel tratto tra Tortona e Pontecurone. In circostanze ancora poco chiare sarebbe stato travolto dal convoglio Voghera-Alessandria che, in quel tratto, viaggia a scartamento ridotto, per cui qualsiasi macchinista avrebbe avuto il tempo di frenare vedendo un uomo sui binari. E allora, cosa è veramente successo? Si è tolto la vita gettandosi all’ultimo momento sotto il treno o cos’altro? In pochi ci hanno detto di conoscerlo, nonostante Castelnuovo Scrivia non sia Tokio, ma certamente, da quel poco che abbiamo potuto sapere, la sua vita era apparentemente serena: una moglie che lo amava e due figlie felicemente sposate che lo adoravano. Tuttavia alle nove di sera la vittima non era ancora stata identificata dalla Polfer di Alessandria, intervenuta sul posto, in quanto priva di documenti d’identità, e nessuno dei suoi si era preoccupato del fatto che il congiunto non fosse ancora rincasato. Alla fine, solo grazie ai familiari, verso le nove e mezzo è stato possibile stabilire che quel cadavere era di Giuseppe Repetto stritolato da un treno regionale un paio d’ore prima. Il nulla osta alla riapertura della linea al traffico è stato dato intorno alle otto e mezzo con riattivazione d’un solo binario, a senso alternato. Il treno investitore ha avuto il via libera per raggiungere Pontecurone, dove ad attendere i passeggeri c’era un autobus sostitutivo. A Castelnuovo Giuseppe Repetto era abbastanza conosciuto ma, stranamente, alle nostre telefonate – volte ad avere ulteriori informazioni sul suo conto – fatte al bar del paese, alle due farmacie e, soprattutto, ai carabinieri, la risposta è stata la stessa: non so. Nessuno conosceva abbastanza bene Giuseppe Repetto per poter darci notizie utili a fare luce sulla dinamica di ciò, che, a questo punto, non appare più come un suicidio ma potrebbe essere qualcos’altro. Addirittura i carabinieri di Tortona – dato che quelli di Castelnuovo non rispondevano – ci hanno detto di telefonare alla Polfer che si era occupata del caso. La Polfer di Alessandria, nonostante la nostra insistenza al telefono, non ha mai risposto. Tutti tacciono, nessuno sa niente. Di Giuseppe Repetto non c’è neppure l’indirizzo sulle pagine bianche. Sulle cause della sua morte molte domande attendono risposta.