Accoltellamento in corso Prestinari a Vercelli, un ferito grave

Vercelli – Attimi di paura, ieri nel tardo pomeriggio, in corso Prestinari a Vercelli: un uomo, di nazionalità italiana, è stato ferito con un’arma da taglio da un individuo di origine straniera. Sembra che i colpi siano arrivati al culmine di una violenta lite tra i due. Tutto sarebbe iniziato nei pressi di un bar all’angolo con via Fulvio Testi.

Sul posto è arrivato il 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso, il più grave sulla scala degli interventi, all’ospedale Sant’Andrea. E’ stato poi ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni sarebbero gravi.

Del caso si occupa la polizia. Gli uomini della questura di Vercelli dopo essere arrivati sul luogo dell’aggressione e aver sentito diversi testimoni, hanno iniziato a cercare il colpevole.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare un sospetto.