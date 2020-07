Ad otto mesi dall’alluvione nell’acquese ci sono ancora degli sfollati

Acqui Terme – Sono passati otto mesi dall’alluvione che colpì gran parte del territorio alessandrino e nell’acquese ci sono persone che non hanno ancora potuto rientrare nelle loro case.

A partire dal 22 novembre, per diversi giorni, la piena della Bormida e le frane sulle colline intorno ad Acqui costrinsero il Comune a provvedimenti immediati. Furono allontanati dalle case gli abitanti della zona golenale della Bormida e in particolare delle vie e delle piazze Soprano, Trasimeno, San Lazzaro, Cassarogna, Fontanelle, Indipendenza, Trieste, Piemont, Caduti del Grande Torino, Savonarola, Goito, Scirea, Novelli, oltre alla parte sottostante a via Acquedotto Romano che conduce alla pista ciclabile, danneggiata dalla furia delle acque. Alla fine gli sfollati furono un’ottantina.

Gran parte di loro sono tornati a casa ma cinque persone vivono ancora altrove.

Non risiedono in albergo ma presso parenti o amici in attesa che le loro abitazioni possano tornare agibili.

Al momento potrà fare ritorno alla propria abitazione una persona che risiede in un edificio di Passeggiata Montestregone, dichiarato inagibile dal 24 novembre quando il Comune, che aveva stabilito che la casa non presentava segni evidenti di dissesto imminente, aveva però rilevato che le ma le frane presenti sul medesimo versante facevano temere il peggio in caso di ulteriore maltempo. Erano inoltre necessari lavori per minimizzare il rischio.

Nelle settimane scorse il tecnico incaricato dalla proprietà ha chiesto la revoca dell’ordinanza di novembre poiché non si riscontrano più situazioni imminenti di pericolo per gli occupanti ma ha anche chiesto che il proprietario della casa sia inserito nell’elenco delle persone da allertare in caso di pericolo metereologico. Il rischio di altre frane non è quindi del tutto eliminato.

Le altre abitazioni ancora inagibili, fa sapere il Comune, sono in Regione Lacia e in via Alessandria.