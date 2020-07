Playoff Legapro, l’Alessandria batte il Siena al “Mocca” e accede alla fase nazionale

Alessandria (Alessandria 3 – Robur Siena 2) – Cinque gol e tanta intensità nel match tra Alessandria e Robur Siena, andato in scena questa sera al “Moccagatta” e valido per la qualificazione alla fase nazionale dei playoff.

A vincere è l’Alessandria, un successo ancora più speciale perché dedicato ad Enzo Spinello, il supporter venuto a mancare di recente. Domani il sorteggio per conoscere l’avversario di giovedì 9 luglio.

La cronaca.

Gregucci si affida a una difesa esperta, con Gonnelli dall’inizio, insieme a Cosenza e Prestia. A centrocampo Casarini vince il ballottaggio con Gazzi e Chiarello è il trequartista, preferito a Di Quinzio. E, in attacco, Arrighini è il terminale, affiancato da Martignago, mentre Eusepi parte dalla panchina.

Nel Siena è Vassallo a spuntarla su Bovo, e l’ex Panizzi torna a fare l’esterno a sinistra.

Partenza al fulmicotone per l’Alessandria che passa in vantaggio al 5’: Chiarello, servito da Casarini, sfrutta una incertezza difensiva, anticipa Vassallo e imbecca Arrighini, destro a giro sul secondo palo.

Al 13’ pareggia il Siena: Gerli vede Valentini fuori dai pali e lo sorprende con un tiro da metà campo, su cui il portiere è lento nella reazione e finisce per accompagnare la palla in rete.

Il gol, comunque, non abbatte la compagine grigia che sfiora il nuovo vantaggio al 27’: Confente ci mette i pugni, in tuffo, sul missile di Suljic dai 25 metri.

Al 33′ Siena in dieci: errore di Confente, che esce dall’area per anticipare Arrighini,ma il pallone gli sbatte sul petto e poi lo colpisce con la mano fuori dall’area. Rosso diretto, entra Saloni e Dal Canto sacrifica D’Auria. Al 39′ proprio Saloni vola a negare il 2-1 a Celia.

Nella ripresa entra Eusepi con Gregucci che sceglie il tridente per sfruttare al meglio la superiorità numerica.

Dopo un paio di buone occasioni con Sulijc, l’Alessandria passa in vantaggio con Eusepi che mette il sigillo in una azione capolavoro: cross perfetto di Eleuteri per il centravanti che, sul secondo palo, schiaccia in rete.

Ma non è finita perché al 38′ il Siena pareggia con il colpo di testa di Campagnacci, ribadito in rete da D’Ambrosio.

Al 41′ Sartore s’invola sulla destra e incrocia sul palo più lontano. Alessandria di nuovo avanti.

Nel recupero, sponda Alessandria, ci prova Di Quinzio, un metro sul fondo. Poi, al triplice fischio, può iniziare la festa per la truppa mandrogna.

Alessandria (3-4-2-1): Valentini; Gonnelli, Cosenza, Prestia; Eleuteri (43’st Sciacca), Casarini (39’st Gazzi), Suljic, Celia; Martignago (24’st Di Quinzio), Chiarello (1’st Eusepi); Arrighini (24’st Sartore). A disp.. Marietta, Dossena, Gilli, Castellano, Crisanto, M’Hamsi, Macchioni. All.: Gregucci

Robur Siena (4-3-1-2): Confente; Lombardo (17’st Oukhadda), D’Ambrosio, Romagnoli, Panizzi; Arrigoni (28’st Campagnacci), Gerli, Vassallo (17’st Icardi); D’Auria (34’pt Saloni); Cesarini, Guidone. A disp.: Guberti, Sparacello, Campagnacci, Romei, Da Silva, Andreoli, Buschiazzo, Bovo, Marcocci. All.: Dal Canto

Arbitro: Feliciani di Teramo

Reti: pt 5′ Arrighini, 13′ Gerli, st 32′ Eusepi, 38′ D’Ambrosio, 41′ Sartore

Ammoniti: Gerli, Gonnelli, Panizzi, Icardi per gioco falloso

Espulsi: Confente al 33′ pt per comportamento non regolamentare

Calci d’angolo: 6-3

Recupero: 1+5.