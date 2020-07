Schianto mortale a Occimiano, deceduto un motociclista di trentacinque anni

Occimiano – Gravissimo incidente stradale, nella notte tra sabato e domenica, a Occimiano. Intorno alle tre un motociclista di 35 anni, residente a Monfalcone, ha perso la vita schiantandosi, mentre era alla guida di una BMW R1200, contro il muretto di una villetta in via Vittorio Emanuele II.

Immediato l’accorrere dei soccorsi, sul posto 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri di Pontestura e Ottiglio, ma per il giovane non c’era più nulla da fare: sarebbe deceduto sul colpo.

Sono in corso accertamenti, da parte dei Carabinieri di Pontestura e Ottiglio, per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.