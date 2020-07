Bertram Derthona, Andrea Baldi nuovo preparatore fisico

Tortona – La Bertram Yachts Derthona ha ufficializzato Andrea Baldi nel ruolo di nuovo preparatore fisico della prima squadra. Cinquant’anni, toscano, Baldi vanta un passato da atleta nel salto in lungo e salto triplo, specialità in cui ha conquistato alcuni titoli italiani giovanili.

Una volta terminata la carriera da atleta, è stato Preparatore Fisico nell’atletica leggera e nella pallavolo, prima di passare alla pallacanestro: nel 2008 ha concluso la formazione specifica della FIP/CNA. Andrea ha lavorato molto nel Settore Squadre Nazionali Giovanili, facendo parte dello staff dell’Under 15 Maschile nel 2010, dell’Under 15 Femminile nel 2011 e dell’Under 16 Femminile capace di conquistare l’argento europeo (alle spalle della Spagna) nell’edizione disputata nel 2012 a Miskolc, in Ungheria.

Ha poi fatto parte dello staff della Nazionale Under 18 Femminile ed è stato Assistente Preparatore della Nazionale senior femminile. A livello di Club, Baldi ha ricoperto il ruolo di Preparatore Fisico del Basket Golfo Piombino, prima di accettare – nel 2017 – la proposta della FIAT Torino Auxilium, in Serie A. Con la formazione piemontese ha conquistato la Coppa Italia 2018 a Firenze, al termine della finale vinta contro Brescia. Resta a Torino anche nel 2018/19, mentre nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di Preparatore Fisico presso l’Aquila Basket Trento, sempre nella massima serie.