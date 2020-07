Case di riposo, bandi e gare d’appalto pilotati: oggi in tribunale a Vercelli l’udienza preliminare

Vercelli – Le accuse, a vario titolo, sono di turbativa d’asta, corruzione, istigazione alla corruzione, tentato traffico di influenze illecite.

Comincerà stamane, al tribunale di Vercelli, l’udienza preliminare dell’inchiesta che ha messo sotto la lente di ingrandimento anche il presidente e del consiglio di amministrazione e il direttore dell’Ipab Borsalino di Alessandria, Giovanni Maria Ghè e Gianpaolo Paravidino, nell’ambito dei bandi costruiti ad hoc, gare d’appalto pilotate e allestite su misura per le società individuate come vincitrici nel ramo dei servizi alla persona e delle case di riposo.

L’impianto accusatorio dell’inchiesta vercellese è condotta dalla guardia di finanza e dalla polizia tributaria coordinata dai sostituti procuratori Davide Pretti e Francesco Alvino. Un lavoro che ha prodotto anche quattro stralci, il cui iter giuridico spetta per competenza alle Procure di Biella, Asti, Alessandria e Genova.

Lo spunto all’inchiesta è arrivato nel 2015: i finanzieri avevano controllato 14 appalti per un valore di circa 50 milioni di euro. Trentacinque gli indagati. Gli investigatori avevano definito inquietante il quadro emerso dopo due anni di indagini e uno di intercettazioni telefoniche e ambientali. La Procura di Vercelli contesta otto episodi.

Coinvolta anche la Punto Service di Caresanablot. Secondo gli inquirenti la società di Massimo Secondo, patron della Pro Vercelli ma la società calcistica non è coinvolta nell’inchiesta, sarebbe stata la beneficiaria di bandi costruiti su misura.

La Procura ha chiesto 14 rinvii a giudizio. Alcuni degli imputati hanno chiesto un patteggiamento, gli altri aspetteranno la decisione del gup per affrontare un eventuale dibattimento o scegliere i riti alternativi. Con le accuse di corruzione e turbativa d’asta il gip aveva autorizzato quattro misure interdittive, con la sospensione temporanea dai loro incarichi per Massimo Secondo, presidente della Punto Service, Giovanni Maria Ghè e Gianpaolo Paravidino, presidente del consiglio di amministrazione e direttore dell’Ipab Borsalino di Alessandria e Paolo Barbano, presidente della commissione di gara.