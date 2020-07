Da Alegas: l’anno del metano continua, prezzi ribassati, sconti e incentivi per i clienti del distributore di Lungo Tanaro Magenta

L’anno del metano continua al distributore Alegas di Lungo Tanaro Magenta, ad Alessandria

I prezzi del carburante sono tra i più competitivi in assoluto sul mercato, e in questi giorni sono stati ulteriormente ritoccati al ribasso.

Inoltre fino a fine 2020 è attiva la promozione Fidelity Card: uno sconto del 5% sui consumi di gas a tutti i clienti che siano in possesso di carta prepagata del distributore Alegas. Ogni volta che viene effettuato un rifornimento di carburante, si matura una cifra pari al 5% della spesa. A fine anno la cifra verrà indicata in bolletta, e scontata sul consumo del gas domestico. La promozione è riservata ai clienti luce+gas di Alegas. Chiedi la fidelity card al distributore, è gratuita!

Ecco gli orari del distributore ALEGAS a metano di Lungo Tanaro Magenta:

Lunedì – Sabato: 7:30 – 19:30

Domenica: chiuso

h24 le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Contatti: mob. 334.6163570 – mail: distributoremetano@alegas.it