Incidente sulla tangenziale di Alessandria in direzione Acqui: tre veicoli coinvolti

Alessandria – Ha coinvolto tre mezzi, un’auto, un furgone e un camion, l’incidente stradale di oggi pomeriggio sulla tangenziale di Alessandria, tra l’uscita nei pressi del centro commerciale Panorama e quella della zona D3, in direzione per Acqui Terme.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

L’impatto ha creato alcuni disagi alla circolazione con tante auto incolonnate in attesa che si completino le operazioni di rimozione dei mezzi.