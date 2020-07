JB Monferrato, Andrea Valentini e Andrea Fabrizi i due nuovi assistenti di coach Ferrari

Casale Monferrato – Novipiù JB Monferrato ha comunicato di aver raggiunto gli accordi con Andrea Valentini e Andrea Fabrizi, che siederanno sulla panchina della squadra di Casale Monferrato come assistenti di coach Mattia Ferrari.

Andrea Valentini, teramano, classe 1971, al termine della sua carriera da giocatore entra a far parte dello staff della Junior Casale in qualità di assistente allenatore fin dalla stagione 2003/2004, ricoprendo questo ruolo fino al termine della scorsa stagione, con una breve parentesi da capo allenatore nella stagione 2011/2012 in Serie A. Nel 2014, inoltre, inizia ad allenare i gruppi più “vecchi” del Settore Giovanile, centrando una Finale Nazionale con l’Under 18 e l’Interzona la stagione successiva con l’Under 20.

Andrea Fabrizi, Responsabile Tecnico della Regione Umbria dal 2009 ad oggi, Istruttore di Minibasket e FIBA Coach, Fabrizi inizia la sua carriera al Ponte Vecchio Basket e alla Nova Basket Perugia. Durante la stagione 2004/05 fonda la Basket Academy, Società che ancora oggi conta 500 tesserati e comprende Valdiceppo Basket, Ponte Vecchio Basket e Nova Basket. In seguito allena l’Umbria al Trofeo delle Regioni e raggiunge le Finali Nazionali U15 a Bormio dopo aver vinto il titolo regionale nel 2009. Dal 2009 al 2012 affianca prima Maurizio Buscaglia, poi Riccardo Paolini e Furio Steffè alla Liomatic Perugia in A Dilettanti, per poi diventare Head-Coach a gennaio 2012. Dal 2013 è Responsabile Settore Giovanile di Valdiceppo, allenando in DNC. Nella stagione 15/16 ha allenato l’U15 di Ponte Vecchio e l’U18 del Basket Todi. E stato vice allenatore di Gaetano Gebbia e poi di Andrea Capobianco e Antonio Bocchino con le Nazionali Under 15 e Under 16. E’ stato inoltre, nel 2017, Capo Allenatore della Nazionale Italiana Under 16 durante l’EYOF (European Youth Olympic Festival). Nel 2016/2017 arriva alla Junior Casale, dove centra subito le finali nazionali. Dal 2018 al termine di questa stagione, oltre ad essere assistente allenatore, ha anche ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile.