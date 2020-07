Newco alla Cerutti, raggiunto l’accordo: ecco come sarà costituita

Casale Monferrato – È stato raggiunto l’accordo sulla costituzione della Newco del Gruppo Cerutti.

L’intesa è stata sottoscritta dai gruppi conferenti OMGC Officine Meccaniche Giovanni Cerutti (presenti Luigi Cerutti, Angelo Novarino e Massimo Coda) e CPE Cerutti Packaging Equipment (presente Luigi Cerutti),la Cerutti Service srl (denominata 24/7 con Luigi Cerutti) con l’assistenza tecnica di Confindustria di Alessandria (Fabrizio Grossi).

Le parti sindacali erano rappresentate dalle organizzazioni e RSU aziendali di Casale Monferrato e Vercelli: per la Fiom-Cgil Maurizio Cantello e Ivan Terranova; per la Fim-Cisl Calogero Palma e Sergio Mazzola; per la Uil-Uilm Alberto Pastorello e Francesco Maschera.

In pratica, la OMGC cede in blocco alla newco tutto il personale e, in parte, anche il settore riguardante il montaggio che verrà individuato in entrambi i siti produttivi di Casale Monferrato e Vercelli.

Nello specifico CPE e Cerutti Service si impegnano a trasferire alla newco le intere aziende, la OMGC il trasferimento parziale dei seguenti rami: funzione tecnico-amministrativa; funzione produttiva montaggio e assistenza tecnica; funzione servizi di stabilimenti.

Si tratta dunque della stesura delle linee guida dell’operazione alternativa che si ritiene funzionale alla salvaguardia dell’avviamento e della continuità aziendale e che vuole tutelare anche l’occupazione nel territorio, pur con i dolorosi ma necessari esuberi.

La selezione dei lavoratori conferiti deve avvenire sulla base di precisi criteri di scelta quali i carichi di famiglia e anzianità di servizio da valutare sull’intera platea dei lavoratori della conferente OMGC ed esigenze tecnico-produttive valutate su singole aree tutti in concorso tra di loro.

Poi sono stati introdotti anche alcuni sotto criteri per venire incontro alle esigenze tecnico-produttive quali la professionalità, l’autonomia, l’unicità professionale, la polivalenza, l’attività in trasferta.

Per quanto riguarda l’area montaggio, ci sono poi le sotto aree riguardanti la verniciatura, l’elettrificazione, montaggio meccanico e impiantistica.

Non saranno conferiti nella newco i lavoratori che entro il termine dell’attuale Cigs e del periodo Naspi raggiungono i requisiti per il collocamento in pensione. Per i lavoratori esclusi dal conferimento verranno attivati percorsi formativi per il reinserimento nell’ambito della nuova realtà societaria.

L’ “accordo bacino” del 10 giugno si intende operante sull’intero organico della OMGC non soggetto al conferimento.

Per quanto riguarda la struttura della newco, i numeri della ripartizione dei lavoratori prevista, salvo cambiamenti, sono i seguenti: 130 lavoratori della struttura prevista di cui 63 della OMGC, 66 della CPE e 1 della Cerutti Service.

Questa la suddivisione dei componenti per aree: Divisione Vendite 9 lavoratori della struttura prevista e altrettanti della CPE; Vendita Ricambi 4 struttura prevista e 4 dalla CPE; Ufficio Tecnico 39 struttura prevista e 38 CPE; Datec Assistenza Tecnica 13 struttura prevista, 1 OMGC, 12 CPE; Ufficio Amministrativo 12 struttura prevista, 9 OMGC, 3 CPE; Montaggio 43 struttura prevista, 43 OMGC; Controllo Qualità 2 struttura prevista e 2 OMGC; Acquisti, Logistica, Magazzino 7 struttura prevista e 7 OMGC; Portineria, Autista, Fattorino 1 struttura prevista e 1 OMGC.