Playoff Legapro: oggi gli accoppiamenti del terzo turno

Alessandria – Inizierà alle 11 il sorteggio, nella sede della Lega Pro, in vista della fase nazionale dei playoff di Serie C.

Teste di serie saranno per questo turno Carpi, Juventus U23, Monopoli, Potenza e Renate. Le altre squadre interessate da questo sorteggio sono Alessandria, Novara, Padova, Ternana e Triestina. Le vincenti si qualificheranno ai quarti di finale, il secondo turno della fase nazionale, che vedrà l’ingresso delle seconde dei rispettivi gironi, Bari, Carrarese e Reggiana.