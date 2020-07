Playoff serie C, l’Alessandria affronterà il Carpi fuori casa giovedì alle 20:30

Alessandria – L’Alessandria sfiderà, fuori casa, il Carpi giovedì 9 luglio alle 20:30. È questo il responso venuto fuori stamane nel sorteggio per la prima fase del turno nazionale dei playoff di serie C.

Gli emiliani hanno chiuso al terzo posto nel girone B e, in un primo tempo, erano stati indicati come la quarta promossa, se il campionato si fosse interrotto. La serie C è ripartita e l’algoritmo li ha collocati in terza posizione, una delle cinque teste di serie.

Per passare il turno, i grigi sono obbligati a vincere. In caso di parità non sono previsti supplementari o rigori e passerebbero quindi gli emiliani in quanto testa di serie.

Gli altri abbinamenti sono Juve U23 – Padova (al Moccagatta), Renate – Novara, Monopoli – Ternana e Potenza – Triestina.