Tennis femminile, Canottieri Casale senza Sara Errani fa 2-2 a Lucca

Casale Monferrato – È stata bloccata da un problema fisico Sara Errani e così la tennista, già numero 5 al mondo, ha dovuto posticipare il debutto in A1 con la casacca della Canottieri Casale, impegnata a Lucca nella prima giornata del girone eliminatorio.

Senza la Errani, la compagine casalese ha rischiato grosso perdendo i primi due singolari: Rubini e Bolsova, sulla carta favorite contro Turati e Jessica Pieri, hanno raccolto le briciole (1-6 0-6 la prima, 3-6 1-6 la seconda), non senza attenuanti soprattutto per Rubini, reduce da una finale a Perugia il giorno precedente, durata tre ore e mezza.

La Canottieri ha poi trovato il riscatto con Enola Chiesa. La giovane del vivaio, con una prestazione spregiudicata, ha superato in rimonta Tatiana Pieri (2-6 6-2 e 10-7 al super tie-break), e poi ha contribuito alla conquista del punto del pareggio nel doppio, vinto con Bolsova contro Turati e Jessica Pieri con il punteggio di 4-6 7-6 10-7.