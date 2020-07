Ovada – Il servizio di infomobilità di Autostrade per l’Italia ha segnalato oltre 16 chilometri di coda sulla A26 tra Ovada e il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia a causa dei lavori. La Protezione Civile è stata inoltre preallertata dalla Polizia Stradale per l’eventuale distribuzione di acqua agli automobilisti incolonnati. In A26 si sono registrate anche code di cinque chilometri tra Masone e il bivio A26/A10.