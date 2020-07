Anziano investito in corso Nizza a Cuneo, è grave

Cuneo – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Cuneo.

Coinvolto un anziano uomo, investito da un’auto di passaggio lungo corso Nizza, all’altezza della residenza Sant’Antonio. Non ci sono dati disponibili in merito alla vittima del sinistro.

Sul posto l’emergenza sanitaria con un’ambulanza medicalizzata, che ha trasportato l’uomo all’ospedale locale in codice rosso.