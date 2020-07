Bandi case di riposo, chiesti quattordici rinvii a giudizio: venerdì nuova udienza

Vercelli – Si è aperta ieri l’udienza preliminare legata all’inchiesta della Procura di Vercelli e condotta dalla guardia di finanza e dalla polizia tributaria su bandi e gare d’appalto nelle case di riposo e strutture che offrono servizi alla persona.

L’impianto accusatorio si basa sulla tesi di bandi costruiti ad hoc, gare d’appalto pilotate e allestite su misura per la società individuata come quella vincitrice. In molti casi secondo le accuse la Punto Service di Massimo Secondo. L’Ipab Borsalino e l’Asl di Alessandria si sono costituiti parti civili.

Quattordici i rinvii a giudizio chiesti dal pm Davide Pretti, diverse le eccezioni degli avvocati difensori, tra cui alcune per incompetenza territoriale, che sono state respinte dal gup Claudio Passerini. L’indagine è del 2015.

Pretti ha chiesto il rinvio a giudizio per Massimo Secondo, Giovanni Maria Ghè, Gianpaolo Paravidino, Paolo Barbano, Franco Deambrogio, Elisa Pelizzari, Mikaela Caranazza oltre che per la società Punto Service, in quanto persona giuridica per la responsabilità amministrativa. Chiesto il rinvio a giudizio per Laura Muscarà, Massimo D’Angelo, Claudia Mantovani, Davide Sandalo, Ubaldo Omodei Zorini ed Enrico Drutto.

Gli ultimi tre patteggeranno in continuazione al primo filone dell’inchiesta. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono turbativa d’asta, corruzione, istigazione alla corruzione, tentato traffico di influenze illecite. Venerdì parleranno gli avvocati difensori poi il giudice deciderà tra rinvio a giudizio e non luogo a procedere. Nessuno degli imputati, ad eccezione dei tre già all’interno del primo filone dell’inchiesta, ha chiesto riti alternativi. In caso di rinvio a giudizio affronteranno il dibattimento.